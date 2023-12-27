Эксперт рассказал, как выгодно взять кредит в 2024 году

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После повышения ключевой ставки до 16% годовых банки начали отыгрывать удорожание денег, этого следует ожидать и в течение первого квартала 2024 года. Специалист "Сравни" Максим Глазков рассказал RT, как выгодно взять кредит в следующем году.

В 2024-м продолжится ужесточение лимитов по кредитам наличными и других требований к заемщикам, отметил эксперт. По его мнению, ЦБ решит перейти к смягчению денежно-кредитной политики точно не в ближайшее время. Чтобы это произошло, необходимо соблюдение ряда условий, например достижения целевого показателя по уровню инфляции.

"Напомню, что целевой показатель инфляции на 2024 год составляет 4%. Если в установленный срок удастся прийти к нему, то ключевая ставка может снизиться до 12,5–14,5% годовых. Но это позитивный прогноз", – уточнил Глазков.

Критического сокращения спроса на потребительские, автокредиты и другие подобные продукты ожидать не стоит, поделился эксперт. В отличие от предыдущих кризисов, ужесточение ограничений с большой долей вероятности не будет продолжаться длительное время.

В настоящее время средние ставки по потребительскому кредиту держатся в районе 22–24% годовых. Но с учетом любого сценария есть смысл взять кредит до конца 2024 года, считает Глазков. По его словам, отказываться от кредитов полностью не стоит, даже если не успели оформить его в 2023-м.

Ранее гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев рассказал, как получить максимальную сумму кредита от банка и микрофинансовой организации. Он уточнил, что граждане, которые тратят на обслуживание долгов больше 80% доходов, все чаще получают отказ.

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