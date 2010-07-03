Госдума хочет ужесточить наказание за превышение скорости после ДТП на Можайке

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В Госдуме после резонансного ДТП на Можайском шоссе выступили с инициативой ужесточить ответственность для автомобилистов за превышение скорости.

По мнению депутата нижней палаты парламента Дмитрия Свищева, происшествие свидетельствует о низком уровне культуры вождения.

"Необходимо в разы ужесточать штрафы за превышение скоростных ограничений, в том числе более чем на 10 километров в час во дворах жилых домов и школ. Пусть штрафы будут огромными. Речь идет о безопасности граждан, причем детей", – цитирует Агентство "Москва" парламентария.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате столкновения автомобилей Mercedes Gelandewagen и "Нива" на Можайском шоссе в ночь на понедельник. Немецкий внедорожник на автостраде подрезал отечественный автомобиль. Удар машин был такой силы, что женщину выкинуло из салона на трассу.

Одна из погибших – водитель "Нивы". 11-летняя дочь женщины была доставлена в больницу, но ее спасти не удалось. Находившийся в автомобиле отец девочки выжил, у него диагностированы ушибы и сотрясение. Позднее мужчина рассказал телеканалу Москва 24 подробности аварии. "Шансов практически не было", – сообщил он. По его словам, водитель Gelandewagen даже не попытался помочь пострадавшим, а сбежал с места происшествия.

В СМИ появились данные, что Mercedes принадлежит бойцу ММА Абдуле-Рахману Дудаеву. Однако он опроверг информацию, заявив, что продал машину год назад. По данным полиции, автомобилем управлял 29-летний Муслим Д.