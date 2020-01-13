Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Железнодорожники предотвратили ДТП с грузовиком на переезде в Подмосковье, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

В ведомстве уточнили, что утром 13 января на перегоне Львовская – Гривно Курского направления МЖД прямо на переезде заглох грузовой автомобиль. Дежурный сразу же включил сигнал, предупреждающий локомотивные бригады о препятствии на пути. Это позволило избежать столкновения машины с поездом.

Простояв около 10 минут, фура уехала. Из-за инцидента было задержано четыре электрички. Их оперативно ввели в график. На движение поездов МЦД-2 ситуация не повлияла.

Ранее расписание двух электричек МЖД синхронизировали на станции Фрязево. Теперь поезд № 6630 Москва – Захарово стоит на четыре минуты дольше, чтобы пассажиры из другой электрички успели в него зайти.