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Общество

20 января, 09:34

В Госдуме оценили проведение прямых эфиров в Instagram за рулем

общество транспорт авто

Фото: ТАСС/Peter Steffen/dpa

Заместитель председателя парламентского комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов оценил поведение водителей, которые устраивают прямые эфиры в Instagram во время управления автомобилем.

"Я сам много раз наблюдал: ты едешь за рулем и видишь, что одна машина начинает притормаживать, совершать непонятные маневры, равняешься с ним, смотришь – человек опустил голову в телефон", – отметил депутат.

Он добавил, что за подобное поведение необходимо наказывать. "Если я могу идентифицировать, что действительно за рулем находится тот человек, который держит телефон, что он на скорости отвлекается на телефон для прочтения комментариев, – то за это наказывать можно было бы", – заключил парламентарий.

Ранее в Госдуме выступили за усиление ответственности за использование водителями мобильных телефонов за рулем.

При этом законодатели не считают использование гаджетов во время движения одной из основных причин смертельных ДТП в России. Чаще всего водители "в трезвом уме и твердой памяти" просто решают проехать на красный сигнал светофора или объехать затор по встречной полосе.

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