Дезинфицирующие чехлы и UV-защита в авто: как IT-гиганты борются с вирусами

Борьбой с коронавирусом тем или иным способом сегодня занимаются абсолютно все. Компании организовывают сотрудникам возможность удаленной работы, дезинфицируют оборудование и помещения, следят за состоянием здоровья персонала. А что с крупнейшими производителями электроники? Расскажет наш обозреватель Николай Гринько.



EUE Phone. Фото: Xiaomi

Да, хай-тек-компании тоже прибегают ко всем вышеперечисленным мерам, но, кроме этого, налаживают выпуск продукции, обладающей противовирусным функционалом. И нет ничего удивительного в том, что большинство этих компаний китайские.

Технических (немедикаментозных) средств борьбы с вирусами существует не очень много, и основным считается ультрафиолет: давно известно, что специальные бактерицидные лампы способны эффективно бороться с бактериями, плесенью, грибками и вирусами. Мягкое ультрафиолетовое излучение используют для дезинфекции питьевой воды, стерилизации предметов и медицинских инструментов.

Один из крупнейших производителей региона компания Xiaomi наладила выпуск специального чехла, дезинфицирующего смартфоны. Новое устройство от Xiaomi называется EUE Phone. Это небольшой мягкий контейнер с застежкой-молнией.

В течение 30 секунд встроенные ультрафиолетовые лампы будут проводить дезинфекцию. По заявлению производителя, за это время на поверхности смартфона погибнет 99,99% вирусов и бактерий.

Разумеется, в устройство можно помещать не только телефоны, но и любые другие предметы небольшого размера. Одного заряда аккумулятора хватит на 70 циклов дезинфекции, а полностью зарядить его можно за три часа.



Фото: Geely Auto

Китайская компания Geely Auto не осталась в стороне от борьбы с пандемией и выделила для этого 370 миллионов юаней (это более трех миллиардов рублей). Все средства будут потрачены на разработку автомобильных систем комплексной антивирусной защиты. Причем речь идет не о специализированном медицинском транспорте, а об обычных потребительских моделях. Технология борьбы все та же – ультрафиолет. Им планируется обрабатывать фильтры, сквозь которые уличный воздух проникает в салон. Излучатели и системы тонкой фильтрации будут устанавливаться в системах кондиционирования, чтобы максимально эффективно обеззараживать воздух, которым дышат водитель и пассажиры. Но и это еще не все: компания анонсирует применение особых материалов с антибактериальными свойствами. Их будут использовать при изготовлении элементов управления, к которым водитель прикасается руками: руля, кнопок и переключателей, рычага коробки передач и так далее.

Вообще ультрафиолет как наиболее доступная производителям технология довольно активно применяется в электронике. Бактерицидные лампы устанавливают в увлажнители воздуха и бытовые кондиционеры, с их помощью дезинфицируют электрические зубные щетки и бритвы, источники мягкого ультрафиолета монтируют в самые разные приборы. Да и материалы, на поверхности которых не выживают микробы и вирусы, тоже известны довольно давно.

Сегодня всем понятно, что антибактериальными свойствами стоит оснащать любой гаджет, игрушку или столовый прибор. Неужели человечеству обязательно нужно пережить пандемию, чтобы наконец серьезно заняться дезинфекцией всего, что мы берем в руки?

Хочется верить, что после окончания эпидемии производители не перестанут заботиться о нашем здоровье.

Хотя...