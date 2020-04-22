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Москва 24

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Происшествия

14:49

Три машины столкнулись на МКАД на востоке Москвы

происшествия ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием трех машин произошла на седьмом километре МКАД. ДТП случилось в районе Косинской эстакады, сказали Агентству "Москва" представители управления ГИБДД по городу.

По данным ведомства, в результате аварии на востоке столицы в районе Косинской эстакады было затруднено движение на трех полосах на внешней стороне кольцевой дороги.

После дорожного инцидента одному человеку потребовалась помощь врачей. Причину аварии установит Госавтоинспекция.

Недавно автомобиль перевернулся на улице 1905 года.

Ранее ДТП с пострадавшими произошло на юге Москвы. Машины столкнулись на улице Павла Андреева у дома 23.

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