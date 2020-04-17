ДТП с пострадавшими произошло на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве произошла авария с участием двух автомобилей. Инцидент случился в Даниловском районе города, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Машины столкнулись на улице Павла Андреева у дома 23. Из-за ДТП движение перекрыто не было. В результате происшествия два человека пострадали.

Ранее авария произошла на 38-м километре МКАД. На место дорожного инцидента оперативно прибыли полицейские и медики. Сообщалось о пострадавших.