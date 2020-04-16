Авария произошла на 38-м километре МКАД

Фото: Москва 24

Авариям с участием двух автомобилей произошла на МКАД, передает телеканал Москва 24.

ДТП произошло на 38-м километре трассы. По предварительным данным, в результате происшествия есть пострадавшие.

На место дорожного инцидента прибыли полицейские и медики. В настоящий момент выясняются обстоятельства ДТП.

Накануне столкновение двух машин произошло на Калужском шоссе в ТиНАО. В результате происшествия пострадал один человек.

На выходных авария с участием трех автомобилей произошла на юго-западе столицы. В результате ДТП погибли два человека и один пострадал.

