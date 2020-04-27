Водитель грузовика спровоцировал ДТП с автобусом на Калужском шоссе

Фото: vk.com/mskdtp

ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса произошло на 25-м километре Калужского шоссе, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказали в Мосгортрансе, аварию спровоцировал водитель грузовика – при перестроении он не убедился в безопасности маневра и въехал в автобус маршрута № 991.

В результате ушибы получили водитель и пять пассажиров автобуса. Они обратились за медицинской помощью. Тяжелых травм у них нет.

Из-за аварии три из четырех полос Калужского шоссе перекрыты. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее авария с пострадавшими произошла на юге Москвы. Машины столкнулись на улице Павла Андреева у дома 23.