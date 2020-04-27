Два человека пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика в ТиНАО

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Автобус и грузовик столкнулись на Калужском шоссе в ТиНАО, в результате ДТП два человека пострадали. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД ГУ МВД РФ по городу.

"В районе 24-го километра Калужского шоссе приблизительно в 11:30 произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что пострадавшие не получили тяжелых травм. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее авария с пострадавшими произошла на юге Москвы. Машины столкнулись на улице Павла Андреева у дома 23.