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Город

16:57

За неделю количество погибших в ДТП на столичных улицах увеличилось в 2 раза – ЦОДД

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Количество погибших за неделю в ДТП в городе стало в два раза больше, чем это было за аналогичный период в 2019 году.

Такие данные привел Центр организации дорожного движения (ЦОДД) 1 мая на странице в Twitter.

"Машин в Москве стало меньше. И при этом за неделю в 2! раза больше погибших в ДТП, чем год назад", – рассказали в пресс-службе столичной организации.

В ЦОДД обратились к московским автомобилистам с просьбой соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим.

В столице действуют ограничения на передвижения по городу. С 15 апреля для поездок на личном и общественном транспорте нужен цифровой пропуск. К ответственности за отсутствие пропуска привлекают по части 4 статьи 3.18.1 КоАП города Москвы.

Недавно сообщалось, что водители Mercedes чаще всех нарушали пропускной режим в Москве.

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