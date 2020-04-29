Три человека погибли в аварии на МКАД

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Три человека погибли в ДТП на 84-м километре МКАД, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

В столичном главке МЧС уточнили, что произошло столкновение двух транспортных средств с последующим разливом топлива.

Ранее на 76-м километре МКАД столкнулись два грузовика и один легковой автомобиль. В результате аварии в кабине одного из большегрузов оказался зажат человек. Позже он скончался.

До этого водитель легкового автомобиля погиб в результате ДТП на юго-востоке Москвы. Авария произошла в окрестностях дома 103, корпуса 1, по Волгоградскому проспекту в районе Кузьминки.