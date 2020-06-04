Автобус с вахтовиками перевернулся в ХМАО

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Автобус с вахтовиками перевернулся в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД РФ по региону.

Инцидент произошел на 237-м километре трассы Сургут – Карымкары. В автобусе находились 14 человек. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

В МВД сообщили, что в настоящий момент решается вопрос об их госпитализации, рассматривается возможность использовать санавиацию. К месту ЧП отправились сотрудники ГИБДД.

На прошлой неделе легковушка столкнулась с автогрейдером в Ингушетии. В результате случившегося погибли три человека.

ДТП произошло в сельском поселении Нестеровское по улице Красина. По факту происшествия начали расследование.

