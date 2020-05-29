Три человека стали жертвами столкновения легковушки с автогрейдером в Ингушетии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Легковушка столкнулась с автогрейдером в Ингушетии. В результате случившегося погибли три человека.

Как сообщает региональный главк МЧС, ДТП произошло в сельском поселении Нестеровское по улице Красина.

"Автомобиль ВАЗ-2114 совершил столкновение с грузовым автогрейдером, стоявшим на обочине", – пояснили в пресс-службе МЧС.

Там отметили, что погибли три человека, находившиеся в момент аварии в легковом автомобиле.

"Детей среди них нет", – подчеркнули в ведомстве.

По факту ДТП начато расследование. Полицейские устанавливают причины аварии.

Ранее один человек погиб в аварии в Нагорном районе столицы. Сообщалось, что причиной ДТП стала потеря управления водителем машины.