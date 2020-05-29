Три человека стали жертвами столкновения легковушки с автогрейдером в Ингушетии

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Легковушка столкнулась с автогрейдером в Ингушетии. В результате случившегося погибли три человека.
Как сообщает региональный главк МЧС, ДТП произошло в сельском поселении Нестеровское по улице Красина.
"Автомобиль ВАЗ-2114 совершил столкновение с грузовым автогрейдером, стоявшим на обочине", – пояснили в пресс-службе МЧС.
Там отметили, что погибли три человека, находившиеся в момент аварии в легковом автомобиле.
"Детей среди них нет", – подчеркнули в ведомстве.
По факту ДТП начато расследование. Полицейские устанавливают причины аварии.
Ранее один человек погиб в аварии в Нагорном районе столицы. Сообщалось, что причиной ДТП стала потеря управления водителем машины.