Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека стали жертвами ДТП в Тульской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Известно, что трагедия произошла 25 мая около 22:00 по московскому времени на 38-м километре автодороги Щекино – Одоев – Арсеньево.

"Водитель автомобиля Vortex не справился с управлением и допустил опрокидывание на проезжую часть", – проинформировали в пресс-службе.

В результате аварии погибли двое мужчин и женщина.

Ранее авария произошла на МКАД. На 24-м километре автодороги столкнулись легковушка и три грузовика. Одного из участников аварии госпитализировали. Он находится в тяжелом состоянии.

Накануне в Царицыне большегруз насмерть сбил человека. Инцидент произошел на Кантемировской улице возле дома 3, корпуса 5.