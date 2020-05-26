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Москва 24

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Происшествия

02:08

Легковушка и три грузовика столкнулись на МКАД

происшествия ДТП город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием четырех машин произошло на МКАД. Об этом сообщает источник в экстренных службах города.

Известно, что авария случилась на 24 километре автодороги в районе съезда на Каширское шоссе

"Произошло столкновение четырех автомобилей", – подтвердил источник в интервью ТАСС.

В ДТП столкнулись легковушка и три грузовика. Источник отметил, что один из участников аварии – водитель Mitsubishi L200 – был госпитализирован. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

На месте работают сотрудники полиции и медицинских служб. Число пострадавших в аварии уточняется.

Ранее грузовик перекрыл МКАД в результате смертельной аварии. ДТП произошло на 10-м километре дороги. Сообщалось, что большегруз столкнулся с препятствием и перевернулся.

Грузовик перекрыл МКАД в результате смертельной аварии

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