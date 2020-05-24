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Движение машин на 10-м километре внешней стороны МКАД почти полностью перекрыто из-за ДТП со смертельным исходом, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
По предварительным данным, грузовик столкнулся с препятствием и перевернулся. В результате ДТП погиб один человек, еще один пострадал.
В настоящий момент движение автомобилей почти полностью прекращено на этом участке.
Грузовик перекрыл МКАД в результате смертельной аварии
Ранее было осложнено движение по Волгоградскому проспекту в сторону центра Москвы из-за аварии с участием мотоциклиста.