Один человек погиб в аварии в Нагорном районе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном районе Нагорный произошло ДТП. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, легковой автомобиль влетел в опору моста.

По информации пресс-службы столичного управления ГИБДД, в результате аварии погиб один человек.

"По уточненным данным, два человека пострадали, один погиб", – сообщили в пресс-службе Агентству "Москва".

Там добавили, что инцидент произошел в районе дома номер 5 по Нагорному проезду.

По предварительной информации, причиной ДТП стала потеря управления водителем машины.

Ранее автомобиль врезался в дерево в столичном районе Бирюлево Восточное. В результате инцидента пострадал водитель.