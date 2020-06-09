Михаила Ефремова допрашивают в УВД ЦАО

17:04
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Актер Михаил Ефремов доставлен в столичное отделение полиции с целью допроса по поводу ДТП, сообщает РИА Новости.
Его привезли на автомобиле с тонированными стеклами. Задать вопросы Ефремову и его защите пока не удалось.
Ранее столичная полиция оцепила дом в Казарменном переулке, где проживает актер. Затем его вывели из здания и увезли на допрос.
Михаил Ефремов стал участником ДТП, которое произошло в 21:44 у дома номер 3 по Смоленской площади. Он выехал на полосу встречного движения на своем автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с машиной курьерской службы.
В момент ДТП Ефремов, как считают в полиции, превысил скорость. Позже медицинская экспертиза подтвердила, что актер находился за рулем в нетрезвом состоянии. По факту инцидента в отношении Ефремова возбуждено уголовное дело.
Пострадавший в лице 57-летнего Сергея Захарова был доставлен в больницу с многочисленными травмами. У него были диагностированы открытый перелом бедра и закрытая черепно-мозговая травма. Позже пострадавший скончался.
В связи с этим полиция переквалифицировала дело Ефремова на более тяжкую часть. В соответствии с УК РФ актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Позже стало известно, что с начала 2020 года Ефремов 10 раз был привлечен к административной ответственности за нарушение правил ПДД.
Ефремова увезли на допрос по делу о смертельном ДТП в центре Москвы
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