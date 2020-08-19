Высоцкий заявил, что не замечал у Ефремова наркотической зависимости

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Актер Никита Высоцкий заявил в суде по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, что не замечал наркотической зависимости у артиста, передает Москва 24.

По его словам, он никогда не видел Ефремова в состоянии наркотического опьянения. В то же время он подтвердил, что артист крепко выпивал, после чего у него случались провалы в памяти.

"Я скажу честно. Действительно, когда мы крепко выпивали, порой Михаил меня спрашивал: "Никита, а что вообще вчера происходило?" – заявил Высоцкий.

Ранее актер сообщил, что Ефремов не мог имитировать сердечный приступ. Он дал положительную характеристику личности артиста, назвав его одаренным, верующим, при этом импульсивным человеком. По его мнению, актер отказывается в суде от признания вины не потому, что боится, а потому, что действительно ничего не помнит.

19 августа проходит очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Предполагается, что в среду в суде выступит сам актер, а также его свидетели.

На предыдущем заседании потерпевшая сторона заявила иски к Ефремову. Старший сын погибшего Виталий Захаров заявил иск на 6 миллионов 500 тысяч рублей. Еще трое потерпевших по делу Ефремова обратились к актеру с иском на 1 рубль. Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова подчеркнули, что никакая денежная сумма не может возместить утрату близкого человека.

Младший сын погибшего в ДТП Валерий Захаров назвал игрой на публику видеообращение актера, в котором он извинялся за случившееся и предлагал помощь. Вдова Захарова заявила, что относится к Ефремову как к убийце, и попросила суд назначить справедливое наказание в соответствии с Уголовным кодексом.

Авария произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".