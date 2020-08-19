Адвокат Пашаев отказался от слов про произошедший у Ефремова инсульт

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев отказался от своего заявления о том, что у его подзащитного был инсульт. Об этом он заявил журналистам у Пресненского суда Москвы.
Во время перерыва в судебном заседании представительница СМИ спросила у Пашаева, почему он соврал об инсульте артиста.
"Я такого не говорил. У вас вообще где эта запись, можете показать?" – ответил он журналистке. По его словам, когда ему понадобится человек, чтобы врать, он пригласит ее и достойно заплатит.
Актера госпитализировали из здания суда 11 августа. 16 августа Пашаев сообщал, что врачи поставили Ефремову предварительный диагноз "инсульт" и об этом сказано в медицинских документах, которые он видел. Через четыре дня после случившегося артиста выписали из Боткинской больницы.
19 августа проходит очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Предполагается, что в среду в суде выступит сам актер, а также его свидетели.
На предыдущем заседании потерпевшая сторона заявила иски к Ефремову. Старший сын погибшего Виталий Захаров заявил иск на 6 миллионов 500 тысяч рублей. Еще трое потерпевших по делу Ефремова обратились к актеру с иском на 1 рубль. Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова подчеркнули, что никакая денежная сумма не может возместить утрату близкого человека.
Младший сын погибшего в ДТП Валерий Захаров назвал игрой на публику видеообращение актера, в котором он извинялся за случившееся и предлагал помощь. Вдова Захарова заявила, что относится к Ефремову как к убийце, и попросила суд назначить справедливое наказание в соответствии с Уголовным кодексом.
Авария произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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