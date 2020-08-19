Адвокат Ефремова не согласился с автотехнической экспертизой

15:23
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев предоставил Пресненскому суду столицы отзыв на автотехническую экспертизу, указав на множество ее недостатков, сообщает РИА Новости.
"Не исследовано, когда залит асфальт, есть ли колея, какими реагентами дорога обработана, какой коэффициент сцепления, нет статистики неисправностей автомобиля", – зачитал адвокат отзыв.
Также он отметил, что не была исследована электроника машины. Пашаев добавил, что в Сети часто появляются сообщения о том, как хакеры влияют на управление транспортным средством. Адвокат упомянул возможное ослепление лазером, выброс отравляющих веществ через кондиционер, неожиданный звонок.
Авария произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Процесс по делу Ефремова прервали из-за сообщения о "минировании"
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