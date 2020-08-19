Высоцкий подтвердил забывчивость Ефремова после употребления алкоголя

12:05
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Свидетель по делу Михаила Ефремова актер Никита Высоцкий заявил в суде, что обвиняемый в смертельном ДТП часто не помнил события после употребления алкоголя, сообщает Москва 24.
"Я скажу честно. Действительно, когда мы крепко выпивали, порой Михаил меня спрашивал: "Никита, а что вообще вчера происходило?" – рассказал свидетель на заседании Пресненского районного суда столицы.
Кроме этого, Никита Высоцкий добавил, что никогда не видел Ефремова в состоянии наркотического опьянения. Однако пристрастие к алкоголю, после которого случались провалы в памяти, он подтвердил.
Никита Высоцкий также отметил, что Михаил Ефремов не мог имитировать сердечный приступ. Свидетель подчеркнул, что знает актера 50 лет. Он назвал его одаренным, верующим, при этом импульсивным человеком.
Отвечая на вопросы в ходе судебного заседания, свидетель Высоцкий сообщил, что сам Ефремов в результате ДТП получил травмы. У него были повреждения на руках, ногах, на животе. При этом Высоцкий недоумевает, почему эти данные не фигурируют в судебных документах.
Очередное заседание по делу Ефремова проходит 19 августа.
В суде по делу Ефремова выступит защита
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