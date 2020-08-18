Ефремов рекомендовал адвокатам потерпевших приобрести слуховой аппарат

17:15
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Российский актер Михаил Ефремов рекомендовал не слышащим его адвокатам потерпевших воспользоваться слуховым аппаратом. Об этом стало известно на заседании, которое проходило в Пресненском суде.
На обсуждении порядка опроса свидетелей защиты Ефремов стал объяснять, почему на допрос не может оперативно явиться его жена. При этом адвокаты потерпевшей стороны сказали, что не слышат артиста.
"Купите себе слуховой аппарат", – отреагировал Ефремов на просьбу защитников.
В скором времени адвокат старшего сына погибшего в ДТП Сергей Аверцев попросил занести ответ Ефремова в протокол.
Авария произошла 8 июня в центре Москвы. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Позднее Таганский суд столицы отправил Ефремова под домашний арест. Его обвинили по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
18 августа проходит заседание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. Несмотря на плохое самочувствие, о котором сообщил его адвокат Эльман Пашаев, актер прибыл в суд. Заседание должно было состояться 11 августа, однако перед началом Михаил Ефремов, который проходит обвиняемым, был направлен в Боткинскую больницу.
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