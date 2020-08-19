Адвокат потерпевших рассказала, чего ждать от заседания суда по делу Ефремова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Адвокат потерпевшей стороны Анна Бутырина рассказала Москве 24, чего ждет от сегодняшнего заседания суда по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

"Сегодня судебное заседание должно быть интересным, так как сегодня допрос свидетелей со стороны защиты и допрос подсудимого", – сказала она.





Анна Бутырина адвокат Не знаю, что можно ожидать от Пашаева. Может, он приведет в суд свидетеля, который расскажет, что он мистер Хайд и он был за рулем. Вне зависимости от любого свидетеля, которого он может привести, а может, и нет, в материалах уголовного дела собраны полностью доказательства, подтверждающие вину Ефремова.

Ранее адвокат потерпевших по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский устроил на заседании суда словесную перепалку с Эльманом Пашаевым, который является защитником актера.

Как отмечается, адвокат Ефремова попросил суд прослушать запись его телефонного разговора с сыном погибшего в аварии Сергея Захарова Валерием. Добровинский выступил против, заявив, что возможен монтаж. После этого начался спор.

"Не перебивайте меня, вас мама плохо воспитывала!" – заявил Добровинский.

"Моя мама, в отличие от вашей, была приличной женщиной!" – ответил Пашаев.

18 августа проходит очередное заседание по делу о ДТП со смертельным исходом в центре столицы. Оно должно было состояться 11 августа, однако перед началом заседания Михаил Ефремов, который проходит обвиняемым, был направлен в Боткинскую больницу. Через четыре дня после случившегося его выписали.

Авария произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".