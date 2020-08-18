Добровинский не будет просить о санкциях в адрес Пашаева из-за оскорблений в суде

Фото: Агентство "Москва"

Адвокат потерпевших по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский заявил Москве 24, что не будет просить суд о санкциях в адрес адвоката Эльмана Пашаева из-за оскорблений в ходе процесса.

"Что вы... Это же как доставить ему удовольствие. Вот результат в суде – это другое дело", – рассказал адвокат.

В ходе судебного заседания по делу о ДТП с участием Ефремова 18 августа Добровинский и Пашаев устроили скандал. Адвокаты вступили в словесную перепалку.

"Не перебивайте меня, вас мама плохо воспитывала!" – заявил Добровинский.

"Моя мама, в отличие от вашей, была приличной женщиной!" – ответил Пашаев.

18 августа проходит очередное заседание по делу о ДТП со смертельным исходом в центре столицы. Оно должно было состояться 11 августа, однако перед началом заседания Михаил Ефремов, который проходит по делу обвиняемым, был направлен в Боткинскую больницу. Через четыре дня семейный врач Ефремова заявил Москве 24, что артист уже находится дома.

Авария произошла 8 июня. По данным следствия, Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.