Добровинский оставит в тайне второй вариант гражданского иска к Ефремову

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Адвокат семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова Александр Добровинский заявил Москве 24, что оставит в тайне второй вариант иска к артисту.

Ранее Добровинский рассказал, что трое потерпевших по делу Ефремова обратились к актеру с иском всего на 1 рубль. До этого, в ходе перерыва в судебном заседании, адвокат сообщил журналистам, что подготовил два варианта гражданских иска, сильно отличающихся друг от друга.

"Никто и никогда не узнает, что было во втором варианте", – заявил Добровинский.

18 августа проходит очередное заседание по делу о ДТП со смертельным исходом в центре столицы. Оно должно было состояться 11 августа, однако перед началом заседания Михаил Ефремов, который проходит обвиняемым по делу, был направлен в Боткинскую больницу. Через четыре дня после случившегося его выписали.