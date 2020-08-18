Суд отказался слушать аудиозапись, где адвокат Ефремова предлагает потерпевшему деньги

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Пресненский суд Москвы отказался заслушивать аудиозапись беседы брата погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Виталия Захарова с адвокатом подсудимого Эльманом Пашаевым о материальной компенсации.

По словам Захарова, суд не видит необходимости в заслушивании этой аудиозаписи, поскольку ее происхождение неизвестно и она не приобщена к материалам дела.

Защита Ефремова утверждала, что на записи зафиксировано предложение передать материальную компенсацию. Брат же погибшего говорит, что денег ему не предлагали, а встречаться с Пашаевым без своего адвоката он отказался.

18 августа проходит очередное заседание по делу о ДТП со смертельным исходом в центре столицы. Оно должно было состояться 11 августа, однако перед началом заседания Михаил Ефремов, который проходит обвиняемым, был направлен в Боткинскую больницу. Через четыре дня после случившегося его выписали.

Авария произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

