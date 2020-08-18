Один из потерпевших по делу Ефремова заявил в суде иск на 6,5 млн рублей

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Сын погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Виталий Захаров заявил в суде иск на 6 миллионов 500 тысяч рублей. Об этом в Пресненском суде Москвы сообщил представитель Захарова Сергей Аверцев.

"Прошу признать моего доверителя потерпевшим и выплатить ему компенсацию морального вреда в сумме 6 миллионов 500 тысяч рублей", – сказал он.

Ранее сын Сергея Захарова Валерий попросил суд о максимально жестком наказании для актера.

Также во время заседания прокурор сообщил, что обвинение завершило предоставление доказательств по данному делу.

"На данном этапе мы представили все доказательства, которые считали нужными. Сторона обвинения закончила представление доказательств", – сказала прокурор.

18 августа проходит очередное заседание по делу о ДТП со смертельным исходом в центре столицы. Оно должно было состояться 11 августа, однако перед началом заседания Михаил Ефремов, который проходит обвиняемым, был направлен в Боткинскую больницу. Через четыре дня после случившегося его выписали.

Авария произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.