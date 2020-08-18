Пашаев и Добровинский устроили скандал на заседании суда по делу Ефремова

15:30
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Адвокат потерпевших по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский устроил на заседании суда словесную перепалку с Эльманом Пашаевым, который является защитником актера, сообщает РИА Новости.
Как отмечается, адвокат Ефремова попросил суд прослушать запись его телефонного разговора с сыном погибшего в аварии Сергея Захарова Валерием. Добровинский выступил против, заявив, что возможен монтаж. После этого начался спор.
"Не перебивайте меня, вас мама плохо воспитывала!" – заявил Добровинский.
"Моя мама, в отличие от вашей, была приличной женщиной!" – ответил Пашаев.
18 августа проходит очередное заседание по делу о ДТП со смертельным исходом в центре столицы. Оно должно было состояться 11 августа, однако перед началом заседания Михаил Ефремов, который проходит обвиняемым, был направлен в Боткинскую больницу. Через четыре дня после случившегося его выписали.
Авария произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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