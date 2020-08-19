Никита Высоцкий заявил в суде, что Ефремов получил серьезные травмы в ДТП

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Актер и режиссер Никита Высоцкий заявил в ходе допроса в Пресненском суде Москвы, что Михаил Ефремов получил серьезные травмы в ДТП, которое произошло в центре столицы в июне.

"Я приехал на место ДТП вскоре после того, как оно произошло. Миша был в шоковом состоянии, его увозили на медобследование. Я хотел поехать с ним, но меня не пустили. После этого обследования я увидел Мишу еще раз – на нем живого места не было. У него были повреждения на руках, ногах, на животе", – заявил Высоцкий.

По словам свидетеля, ему неизвестно, почему эти повреждения не фигурируют в судебных документах.

В среду проходит очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова.

18 августа прошло заседание по существу. Несмотря на плохое самочувствие, о котором сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, актер прибыл в суд. Однако в инстанции заключили, что у Ефремова нет медицинских противопоказаний для участия в заседании.

Авария произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

