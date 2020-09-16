Компания – владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто просит суд отменить приговор

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Компания "Стоун-XXI", которая владеет автомобилем, за рулем которого сидел попавший в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергей Захаров, просит суд отменить приговор актеру и признать их потерпевшими. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

В адрес суда поступила соответствующая апелляционная жалоба от представителя "Стоун-XXI".

В суде рассказали, что 8 сентября жалобы на приговор также подали адвокат Эльман Пашаев и Екатерина Шаргородская. Других жалоб до настоящего времени не поступало.

8 сентября суд вынес приговор по делу Ефремова. Российский актер получил 8 лет колонии общего режима. Еще с него взыскали 800 тысяч рублей в пользу семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова. Артиста лишили права управления автомобилем на три года.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня этого года. Машина актера выехала на встречную полосу в центре Москвы, где столкнулась с фургоном. Находившийся за рулем водитель Сергей Захаров скончался в больнице. Экспертиза подтвердила, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.