Грузовик насмерть сбил пенсионерку на Алтуфьевском шоссе

На Алтуфьевском шоссе грузовик сбил пешехода

Водитель грузовика сбил пенсионерку на Алтуфьевском шоссе. В результате женщина погибла, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла возле дома 97. По предварительным данным, пенсионерка пыталась перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Ранее сообщалось, что на Ярославском шоссе перевернулся автомобиль. ДТП произошло рядом с торговым центром XL.

Также авария случилась на пересечении 5-й Парковой улицы и Измайловского бульвара. Там столкнулись три машины, после чего один из автомобилей выехал на тротуар.

