Артист Игорь Скляр попал в аварию в Петербурге

В Санкт-Петербурге актер и музыкант Игорь Скляр попал в аварию на Лиговском проспекте. По словам артиста, ему потребовалась медицинская помощь. Об этом пишет ТАСС.

"Дело житейское. Девушка въехала мне в машину, ребра целы, все в порядке. Это произошло в полпервого дня. Угол Обводного и Лиговки", – рассказал Скляр.

Он добавил, что сейчас уже возвращается из больницы. Комментируя свое состояние, артист заявил, что могло быть и хуже.

Ранее на трассе А-121 "Сортавала" в Ленинградской области произошло ДТП, в момент которого из багажника врезавшегося в ограждение автомобиля выпал труп мужчины.