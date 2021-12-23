Жительница Приморья перепутала педали и въехала на автомобиле в супермаркет

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Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску
В Уссурийске 57-летняя женщина, находясь в автомобиле на парковке супермаркета, перепутала педали и врезалась в магазин. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
"Установлено, что, совершая маневр поворота, водитель автомобиля марки Toyota Passo не справилась с управлением и въехала в витрину магазина, повредив автоматические двери", – рассказала руководитель пресс-службы регионального УМВД Ирина Сырова, чьи слова приводятся в сообщении.
Женщина, управлявшая автомобилем, получила травму носа. Сотрудникам ГАИ она сказала, что перепутала педали тормоза и газа.
По факту произошедшего проводится административное расследование. Автомобилистке придется возместить материальный ущерб, причиненный собственнику магазина.
Ранее сообщалось, что во Внукове Toyota прошла сквозь стену автосалона. Водитель привез машину в сервис, сдал перегонщику, а тот перепутал педали. Никто не пострадал.
До этого блогер Михаил Литвин разбил спорткар Porsche Taycan Turbo S, въехав в витрину автосалона.
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