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Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с маршруткой в Москве, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Согласно информации ведомства, столкновение произошло на улице Свободы. В результате аварии пострадали девять пассажиров и водитель иномарки.

"В ходе проверки будет дана оценка исполнению частной компанией-перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках", – уточнили в прокуратуре.

По предварительной оценке столичной Госавтоинспекции, причиной аварии стал выезд внедорожника на полосу встречного движения. Источник "Интерфаксу" сообщил, что у водителя внедорожника случился внезапный приступ на фоне заболевания. Эта информация проверяется.

Вечером 23 декабря стало известно об аварии с участием маршрутного автобуса и внедорожника Toyota Land Cruiser на улице Свободы у дома № 80. Изначально сообщалось о четверых пострадавших, однако позже их число выросло до десяти.