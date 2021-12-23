Число пострадавших в ДТП с маршруткой на северо-западе Москвы возросло до 10

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В результате ДТП с участием маршрутного автобуса и внедорожника на северо-западе Москвы пострадали 10 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, авария произошла около 18:05 у дома 80 по улице Свободы. Внедорожник Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку.

"По предварительным данным в результате ДТП пострадали девять пассажиров маршрутки и сам водитель Toyota, травмы у всех не тяжелые", – говорится в сообщении.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции. По предварительным данным, непосредственно в момент аварии у водителя внедорожника случился внезапный приступ на фоне заболевания. Эту информацию подтвердил информированный источник "Интерфакса".

"Предварительно, водителю стало плохо за рулем. У него случился внезапный приступ из-за имеющегося заболевания, и он потерял управление", – заявил он.

По его словам, все пострадавшие получили легкие травмы – ссадины и ушибы.

ДТП с участием маршрутки и внедорожника произошло вечером 23 декабря. Первоначально сообщалось, что в результате аварии пострадали четыре человека, двое из которых были госпитализированы.