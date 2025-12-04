Форма поиска по сайту

04 декабря, 10:54

Регионы

В Орловской области введут запрет на продажу пиротехники с 15 декабря

Фото: 123RF.com/nd3000

Власти Орловской области анонсировали введение запрета на продажу пиротехнических изделий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ограничение начнет действовать с 15 декабря. Решение о нем было принято в ходе заседания регионального оперативного штаба для обеспечения безопасности во время проведения новогодних мероприятий.

Как пояснил губернатор области Андрей Клычков, данные меры направлены на предоставление системам противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны возможности для эффективной работы.

"Вражеских БПЛА, которые взрываются в воздухе, хватает, поэтому надеюсь, что большинство жителей отнесутся к мерам серьезно и с пониманием", – добавил он.

Россияне могут получить штраф за запуск фейерверка в запрещенных для этого местах, предупреждал ранее юрист Илья Русяев. По его словам, за подобное нарушение гражданам грозит взыскание от 5 до 15 тысяч рублей, а при особом противопожарном случае – от 10 до 20 тысяч.

В случае возникновения пожара с повреждением имущества или причинения вреда здоровью штраф увеличится до 40–50 тысяч.

При этом депутаты Госдумы выступили с предложением запретить использовать фейерверки на всей территории страны на период проведения СВО. По мнению парламентариев, под видом пиротехнических изделий могут быть доставлены и использованы взрывные устройства.

