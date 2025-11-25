В Госдуме предложили запретить фейерверки до конца СВО

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Депутат Госдумы Николай Новичков в беседе с News.ru предложил запретить в России использовать фейерверки на период проведения СВО.

"Запретить использование пиротехники в России пока не удалось, фейерверки разрешены, но я считаю, что до завершения специальной военной операции вся подобная история должна быть прекращена, хотя бы по антитеррористическим причинам", – сказал он.

По мнению парламентария, под видом пиротехнических изделий могут быть доставлены и использованы взрывные устройства.

Ранее юрист Илья Русяев предупредил о штрафах за запуск фейерверка в запрещенных для этого местах. За подобное нарушение гражданам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а при особом противопожарном случае – от 10 до 20 тысяч.

В случае возникновения пожара с повреждением имущества или причинения вреда здоровью штраф увеличится до 40–50 тысяч рублей.