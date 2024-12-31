Эксперт Гринин предупредил об опасности использования бенгальских огней

31 декабря 2024, 09:40Безопасность
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Бенгальские огни при неправильном использовании могут вызвать пожар или нанести серьезную травму глаз. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.
Специалист посоветовал не использовать бенгальские огни рядом с легковоспламеняющимися предметами – мягкой мебелью, одеждой, одеялами и пледами. Искра или упавшая зажженная проволока могут привести к пожару.
"Безопасно держать бенгальский огонь нужно на расстоянии вытянутой руки. Свечу необходимо взять за кончик, где нет горючего состава", – объяснил Гринин.
Еще одна серьезная ошибка – бросать только что догоревший бенгальский огонь куда попало.
"Даже когда ярко-красное состояние металлического стержня исчезает, проволока все еще весьма горячая. Можно обжечься и что-то повредить", – сказал специалист.
По этим причинам эксперт порекомендовал опустить догоревший бенгальский огонь в воду или положить на металлический поднос.
Ранее россиян предупредили, что запуск фейерверков из окон и балконов может привести к пожару. Поскольку пиротехника считается опасным изделием, применять ее нужно только взрослым в трезвом состоянии.