Сергей Собянин рассказал, как работает Центр обеспечения мобильности пассажиров

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Центру обеспечения мобильности пассажиров исполнилось 10 лет, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Он рассказал, что с момента создания Центра помощь получили больше 1,2 миллиона пассажиров.

Его сотрудники помогают безопасно и комфортно передвигаться маломобильным горожанам с нарушениями слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата, пожилым людям и родителям с детскими колясками.



Инспекторы центра находятся рядом на протяжении поездок в метро, они сопровождают на вокзалах, до автовокзалов и аэроэкспресса, в поездках по МЦК, до Северного и Южного речных вокзалов и социально значимых объектов.

Ранее сообщалось, что на причалах второго круглогодичного речного маршрута ЗИЛ – Печатники дежурят 15 инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Они отвечают на вопросы о расписании и времене работы электросудов и о том, где находятся ближайшие станции метро.

У сотрудников ЦОМП яркая желто-красная форме. Они дежурят на причалах ЗИЛ, Печатники, Кленовый Бульвар, Нагатинский Затон, Южный Речной Вокзал и Автозаводский Мост.

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