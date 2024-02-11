В Москве усилят контроль за соблюдением требований при перевозке инвалидов в такси

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) усилит контроль за соблюдением требований при перевозке пассажиров с инвалидностью в такси с 12 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, по поручению Собянина в городе создаются все необходимые условия для комфортных поездок пассажиров с инвалидностью. Ликсутов подчеркнул, что московские водители такси должны помогать таким пассажирам, а инспекторы МАДИ увеличат количество проверок, чтобы проконтролировать выполнение требований по обеспечению поездок для инвалидов.

Заммэра по вопросам транспорта напомнил, что водитель должен помогать пассажиру садиться и выходить из машины. В багажнике авто должно быть место для кресла-коляски, а информация в салоне, содержащая имя водителя, название компании, условия перевозки и другое должна быть написана крупным шрифтом, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Более того, по словам Ликсутова, собаку-проводника обязаны перевозить без дополнительной платы в машине любого класса. За несоблюдение правил перевозчику может грозить штраф до 30 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что с начала 2024 года инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) помогли более чем шести тысячам пассажиров. Сотрудники ЦОМП помогают пассажирам с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, а также пожилых людей, многодетные семьи, родителей с детскими колясками и организованные группы школьников.