Помощь и искусство: в московском метро рассказали о популярных пассажирских сервисах

В 2023 году количество довольных сервисом пассажиров Московского метро составило 94%, сообщили в столичном Дептрансе. Рассказываем, за счет каких проектов этот вид городского транспорта становится все более комфортным.

Безопасность и помощь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Число довольных сервисом пассажиров столичного метрополитена составило 94%, рассказали в городском департаменте транспорта. Один из основных проектов, с помощью которого поездки становятся безопасными и комфортными, – это Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).

По данным Дептранса, за 2023 год инспекторы ЦОМП сопроводили рекордное количество горожан – около 70 тысяч. Это на 9% больше, чем в 2022-м.





пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Уже более 10 лет сотрудники ЦОМП ежедневно сопровождают маломобильных пассажиров и обеспечивают безопасность во время поездки, сейчас инспекторы помогают добраться до более чем 300 культурных и социальных объектов.

Построить корректный маршрут и получить информацию, связанную с метро, можно на стойках "Живое общение". В 2023 году сотрудники проекта помогли пассажирам более 640 тысяч раз – это на 30% больше, чем в 2022-м. На сегодняшний день такие точки есть на более чем 30 станциях. В 2023-м новые стойки появились на станциях "Хорошевская" и "ЦСКА" Большой кольцевой линии, а также на автовокзале Центральный, подчеркнули в Дептрансе.

Также в 2023 году на всех станциях Большой кольцевой линии появились наклейки проекта "Потерялся? Не уходи!". Если ребенок вдруг случайно потерялся, ему надо встать рядом со стикером, где изображены персонажи мультфильмов. Там же есть напоминание детям, что с чужими никуда уходить нельзя, а помочь могут полицейский и дежурный по станции.

Это совместный проект столичного метрополитена и фонда "Поиск пропавших детей", который был запущен в 2021 году. Стикеры есть на всех станциях метро и МЦК. Благодаря им воссоединились 33 семьи, уточнили в департаменте транспорта.

Культурный фон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном метрополитене можно не только быстро добраться до нужной точки, но и попасть на концерты. За 2023 год участники проекта "Музыка в метро" поставили рекорд по количеству выступлений – более 50 тысяч, что на 10% больше, чем в 2022-м.

Также в 2023-м открылось еще пять площадок для артистов, в том числе на Большой кольцевой линии. Всего на территории Московского транспорта есть 43 точки для музыкантов, в числе которых и сезонные на Северном и Южном речных вокзалах, а также на стоянках столичного паркинга, рассказали в Дептрансе.

Еще один культурный проект – "Книги в метро" – был перезапущен в прошлом году при сотрудничестве Московского метрополитена с Российской государственной библиотекой (РГБ). С мая по декабрь им воспользовались более 20 тысяч раз. Благодаря проекту пассажирам доступно более четырех тысяч электронных произведений бесплатно в приложении "НЭБ Свет" от РГБ, рассказали в департаменте. Для этого необходимо отсканировать QR-код на станции "Рассказовка", на одной из стоек "Живое общение" или в сувенирном магазине метро.

Также в столице действует проект "Экскурсии в метро", который помогает познакомиться с историей и культурой подземки. Например, в 2024 году пассажиры смогут посетить электродепо станций "Калужская", "Красная Пресня", "Измайлово", "Лихоборы", "Сокол" и "Митино". Кроме того, появятся необычные ночные прогулки с поездкой на ретропоезде. Записаться на интересующую экскурсию необходимо на сайте проекта.