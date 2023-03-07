Стикеры для потерявшихся детей появились на всех станциях БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На всех станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена появились стикеры проекта "Потерялся? Не уходи!". Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Вопрос детской безопасности находится на особом контроле мэра Москвы. В рамках проекта "Потерялся? Не уходи!" мы разместили наклейки с персонажами мультфильмов на всех станциях БКЛ", – приводят его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Персонажи мультфильмов на стикерах показывают детям, где ждать помощи дежурных по станции в случае, если они потерялись. Стикеры также есть на всех станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК).

Заммэра обратил внимание, что взрослым необходимо внимательно следить за детьми в общественном транспорте, а также рассказать о стикерах на случай непредвиденной ситуации.

До этого Сергей Собянин сообщил, что в первые 5 дней после полного открытия БКЛ москвичи совершили более 4 миллиона поездок. Проезд для горожан был бесплатным по случаю открытия линии.



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