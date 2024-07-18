Интервалы движения поездов на МЦК сократятся 20 и 27 июля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Интервалы движения поездов на МЦК уменьшатся 20 и 27 июля в связи с проведением мероприятия в олимпийском комплексе "Лужники". Об этом пассажиров предупредили в телеграм-канале Дептранса.

Так, поезда "Ласточка" будут перевозить горожан с минимальным интервалом в 4 минуты до 23:30, а не до 18:00, как обычно.

Кроме того, утром с 1 июля по 8 сентября с 06:00 до 06:33 на МЦК увеличили интервалы движения вагонов с 8 до 24 минут, а вечером с 22:20 до 00:00 – с 8 до 16 минут.

Изменения начали действовать из-за проведения модернизации на участке Москва-Октябрьская – Крюково Ленинградского направления ОЖД. Из графика также вывели два поезда, а еще у двух сократили маршрут до Крымской.

Помимо этого, во все выходные до 21 июля поезда на Нижегородском и Калужском направлениях МЦД-4 будут ходить по измененному расписанию из-за ремонта инфраструктуры на станции Железнодорожная.