Интервалы движения поездов на МЦК увеличатся с 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Интервалы движения поездов на МЦК увеличатся утром и вечером с 1 июля по 8 сентября из-за проведения модернизации на участке Москва-Октябрьская – Крюково Ленинградского направления ОЖД, передает сайт РЖД.

Компания предупредила, что из графика выведут два поезда, еще два будут следовать по сокращенному маршруту – до Крымской. В связи с этими изменениями с 06:00 до 06:33, интервалы увеличатся с 8 до 24 минут на участке Крымская – Хорошёво в будние и выходные дни. А с 22:20 до 00:00 интервалы на МЦК вырастут с 8 до 16 минут. В остальное время график курсирования поездов сохранится.

С 1 по 11 июля на Ленинградском и Казанском направлениях МЦД-3 изменится расписание поездов. Причиной стала модернизация участка от Зеленограда-Крюкова до Ленинградского вокзала, где ремонт пройдет по будням, а также перегона между станциями Сходня и Химки, где аналогичные работы проведут по выходным.

