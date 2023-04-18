Лавров обсудит продуктовую сделку с Гутеррешем на следующей неделе – Небензя

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в Нью-Йорке продуктовую сделку, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, глава российского МИД будет председательствовать на заседаниях СБ ООН в Нью-Йорке 24–25 апреля.

Небензя добавил, что работа специального координационного центра в Стамбуле пока не соответствует в полной мере пунктам соглашения от июля 2022 года. Он добавил, что никакого движения в ситуации вокруг зерновой сделки нет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часть зерновой сделки до сих пор не работает. Он отметил, что договор был продлен только на 60 дней на фоне того, что половина условий сделки не выполнялась.

По словам Пескова, на данный момент перспективы по сделке "не такие уж хорошие". Он подчеркнул, что никакое соглашение "не может стоять на одной ноге".

Позже в министерстве иностранных дел России сообщили, что зерновая сделка продолжает обслуживать лишь коммерческий экспорт Украины в интересах Запада. В заявлении ведомства подчеркнули, что говорить о продлении соглашения после 18 мая не приходится, пока остаются нерешенными системные проблемы.

