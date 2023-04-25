Медведев назвал Байдена, желающего участвовать в выборах в 2024 году, отчаянным дедом

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал американского лидера Джо Байдена отчаянным дедом. Так он прокомментировал объявление действующего президента США участвовать в выборах в 2024 году.

"На месте американских военных я бы немедленно создал бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай его победы, дабы избежать непоправимых последствий", – написал политик в своем телеграм-канале.

Во вторник, 25 апреля, Байден заявил, что будет участвовать в президентской гонке в следующем году. Если он победит на выборах, то в начале второго срока главе Белого дома будет 82 года. Вместе с ним свою кандидатуру выдвинула вице-президент США Камала Харрис.

Желание Байдена участвовать в выборах прокомментировала и официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, Москва будет исходить из тех практических действий, которые Вашингтон совершит в реальной политике.