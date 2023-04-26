Решение G7 ввести запрет на экспорт в РФ приведет Запад к краху – СМИ

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Стремление разрушить экономику России приведет западные страны к самоубийству. Такое мнение приведено в газете Global Times.

Издание отмечает, что страны G7, по-видимому, зашли в тупик и исчерпали все свои возможности, вводя антироссийские санкции. Что касается полного запрета на экспорт в Россию, то подобное решение станет разрушительным для всех, в том числе и для самого Запада.

Авторы статьи отмечают, что в таком случае мир столкнется с намного более суровыми кризисами: энергетическими, продовольственными и экономическими – от которых пострадают все.

Вместе с тем, по мнению авторов материала, страны "Большой семерки" никогда не ослабят санкции против РФ из-за своей нездоровой одержимости полностью сокрушить российскую экономику. Вместо этого Запад будет усиливать давление на Россию.

Одновременно с этим, отмечается в издании, в Вашингтоне усиливается тревога из-за опасений, что Россия, несмотря на все санкции, продолжит развиваться и будет представлять угрозу коллективной гегемонии Запада.

Ранее СМИ сообщали о том, что страны G7 рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию. Чиновники обсуждают такую возможность в преддверии запланированного на 19–21 мая саммита "Большой семерки" в Хиросиме.

Позже стало известно, что представители Японии и стран ЕС выступили против запрета на экспорт в РФ. По словам двух неназванных чиновников, США сделали такое предложение на фоне растущего разочарования Штатов действующей системой, позволяющей РФ продолжать импорт западных технологий.