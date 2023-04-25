Киев дал рекомендации Западу по усилению санкций против РФ

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Офис президента Украины опубликовал рекомендации западным странам по усилению санкций против РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

"Добавить "сбор на восстановление Украины" ко всем визам, которые выдаются гражданам России, путешествующим в Европу и другие страны санкционной коалиции. Тогда россияне смогут выбирать: оплатить дополнительный сбор и уехать в Рим или не оплачивать его и уехать в отпуск в Минск", – говорится в разделе, посвященном индивидуальным санкциям.

Проект носит название "План действий 2.0". Его разработала экспертная группа во главе с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком и бывшим послом США в Москве Майклом Макфолом. Документ насчитывает 35 страниц, поделенных на 12 разделов.

Разделы в том числе посвящены усилению индивидуальных, энергетических, военных, технологических и финансовых санкций против РФ. Кроме того, внимание уделяется конфискации российских активов, выходу иностранного бизнеса с территории РФ и расширению "санкционной коалиции".

Ранее сообщалось, что Япония и ЕС отказались от предложения США полностью запретить экспорт в РФ. Речь идет о замене секторальных ограничений на полный запрет торговли с Россией с формированием списка исключений. По данным источников, такой шаг назвали невозможным.